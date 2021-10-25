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Юг Италии пострадал от непогоды, один человек погиб

Понедельник, 25 октября 2021, 13:01

Итальянский остров Сицилия и южный регион Калабрия на выходных пострадали от штормового ветра и ливней, в результате непогоды погиб один человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают итальянские СМИ, среди которых ANSA.

Спасатели осуществили 580 выездов, помогая людям, оказавшимся среди высокой воды, а также в связи с падением деревьев, повреждением крыш и других конструкций. Ливни вызвали многочисленные подтопления.

Сообщают об одном погибшем на Сицилии в провинции Катания, 67-летнем мужчине. Его и жену начали искать еще в воскресенье после того, как другой водитель, который тоже оказался заблокированным в своем авто, рассказал, что пара решила выбраться из своего автомобиля самостоятельно и их обоих сбило с ног потоком. Мужчину нашли далеко от места, где их последний раз видел свидетель.

 

В похожей ситуации оказалась еще одна супружеская пара, их нашли живыми поздно вечером и превентивно госпитализировали.

Непогода вызвала проблемы и для воздушного сообщения, отменили десятки рейсов. В Катании на Сицилии решили в понедельник оставить закрытыми школы и парки.

Для Сицилии, Калабрии, Базиликаты и Апулии объявили штормовое предупреждение и на понедельник.

На прошлой неделе ряд стран Европы пострадали от ураганов, в Польше в результате непогоды погибли 4 человека.

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Италия стихийные бедствия
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