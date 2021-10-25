"Укрзалізниця" відновлює потяг Київ-Варшава після півтора року перерви через пандемію

"Укрзалізниця" оголосила про відновлення з 4 листопада курсування потяга Київ-Варшава №67/68.

Про це йдеться у заяві компанії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Курсування потяга припинилося з березня 2020 року внаслідок пандемії коронавірусу і закриття кордонів.

"Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

У квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контролю", - повідомляє "Укрзалізниця".

Нагадаємо, з 10 жовтня відновили рейси "Інтерсіті+" Київ-Перемишль. Раніше відновили міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

З 9 вересня Польща додала громадян України до переліку осіб, яким дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

Зазначимо, Україна поки залишається у "зеленому списку" країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, але очікувано буде виключена з нього через стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.



