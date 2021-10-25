В Британии недовольны новыми уступками ЕС по торговле после Brexit

Новые предложения ЕС по реформированию Протокола для Северной Ирландии, предусматривающие ряд уступок, "не идут достаточно далеко".

Об этом заявил министр Великобритании по вопросам Brexit лорд Дэвид Фрост, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед депутатами парламента, Фрост сказал, что предложения Брюсселя об изменении протокола "впервые признают, что они могут быть готовы изменить свои законы, чтобы справиться с особой ситуацией в Северной Ирландии".

"Проблема с ними в том, что они не заходят достаточно далеко. Я не уверен, что они вполне могут обеспечить такое амбициозное расширение торговли между Великобританией и Северной Ирландией, которое мы хотим видеть, но мы пытаемся проверить, смогут ли они найти основу, чтобы пойти дальше, чем то, что они положили на стол", - сказал Фрост.

Протокол является ключевой частью сделки по Brexit, заключенной между Лондоном и Брюсселем, и призван избежать жесткой границы на острове Ирландия.

В рамках соглашения Северная Ирландия остается под некоторыми правилами ЕС, и существуют проверки товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Великобритании.

Но после переговоров и подписания соглашения Великобритания выдвинула предложения по его изменению. ЕС ответил предложениями, которые сократят проверки на розничные агропродовольственные товары, поступающие в Северную Ирландию из Великобритании, на 80%, наряду с сокращением на 50% таможенных документов.

Но роль Европейского суда в разрешении споров между Великобританией и ЕС остается ключевым камнем преткновения.

Лорд Фрост ясно дал понять, что роль Европейского суда - это красная линия для Великобритании, сказав депутатам, что правительство хочет убедиться, что будущие отношения между двумя сторонами "в конечном итоге не контролируются институтами ЕС, включая суды".

"Вместо этого мы хотели бы видеть механизм арбитража, который является нормальным для такого рода договоров, это именно то, что есть в соглашении о торговле и сотрудничестве", - сказал он.