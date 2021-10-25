Португалії загрожують дострокові вибори через голосування щодо бюджету

Соціалістичний уряд Португалії може опинитися на межі краху після шести років правління після того як колишні ліві союзники пригрозили проголосувати проти бюджету на 2022 рік пізніше цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Президент Марсело Ребелу де Соуза звернувся у понеділок до "здорового глузду", попередивши, що без бюджету, який багато в чому спирається на кошти ЄС для відновлення після пандемії, "не буде альтернативи негайному розпуску парламенту" і достроковим виборам на два роки раніше запланованого.

Соціалісти прем'єр-міністра Антоніу Кошти мають 108 місць у 230-місному парламенті, і їм потрібно щонайменше дев'ять інших законодавців, щоб виграти перше голосування в середу.

Лідер комуністів Джеронімо де Соуза сказав, що його 10 депутатів проголосують проти, попередивши, що комуністи не бояться виборчих баталій.

"Ми вийшли на межі своїх багатомісячних переговорів, і лише магічний удар змінив би наше голосування проти бюджету", – сказав він.

Лідер Лівого блоку Катаріна Мартінс заявила, що залишається відкритою для переговорів до середи, але партія, яка має 19 місць, буде голосувати проти бюджету, якщо уряд не прийме деякі з її пропозицій.

Колишні союзники соціалістів кажуть, що уряд занадто зосереджений на скороченні дефіциту.

Вони вимагають більше пільг і захисту для працівників, покращення системи соціального забезпечення та набагато більше державних інвестицій у національну службу охорони здоров’я.

Прем'єр-міністр Кошта заявив, що його уряд ніколи не погодиться на шкоду зовнішньому авторитету Португалії.

Дуарте Кордейру, молодший міністр з питань парламенту, сказав, що кабінет міністрів зустрінеться пізно в понеділок, щоб "оцінити політичну ситуацію" і готовий до переговорів, але "не відчув жодних ознак зближення" з боку лівих.

"Ми не можемо мати бюджет, який не належить уряду", - додав він.