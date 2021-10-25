Португалии грозят досрочные выборы из-за голосования по бюджету

Социалистическое правительство Португалии может оказаться на грани краха после шести лет правления после того как бывшие левые союзники пригрозили проголосовать против бюджета на 2022 год позже на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Президент Марсело Ребелу де Соуза обратился в понедельник к "здравому смыслу", предупредив, что без бюджета, который во многом опирается на средства ЕС для восстановления после пандемии "не будет альтернативы немедленному роспуску парламента" и досрочным выборам на два года раньше запланированного.

Социалисты премьер-министра Антонио Кошты имеют 108 мест в 230-местном парламенте, и им нужно минимум девять других законодателей, чтобы выиграть первое голосование в среду.

Лидер коммунистов Джеронимо де Соуза сказал, что его 10 депутатов проголосуют против, предупредив, что коммунисты не боятся избирательных баталий.

"Мы вышли на предел своих многомесячных переговоров, и только магический удар изменил бы наше голосование против бюджета", - сказал он.

Лидер Левого блока Катарина Мартинс заявила, что остается открытой для переговоров до среды, но партия, которая имеет 19 мест, будет голосовать против бюджета, если правительство не примет некоторые из ее предложений.

Бывшие союзники социалистов говорят, что правительство слишком сосредоточено на сокращении дефицита.

Они требуют больше льгот и защиты работников, улучшения системы социального обеспечения и гораздо больше государственных инвестиций в национальную службу здравоохранения.

Премьер-министр Кошта заявил, что его правительство никогда не согласится на вред внешнему авторитету Португалии.

Дуарте Кордейру, младший министр по вопросам парламента, сказал, что кабинет министров встретится поздно в понедельник, чтобы "оценить политическую ситуацию" и готов к переговорам, но "не почувствовал никаких признаков сближения" со стороны левых.

"Мы не можем иметь бюджет, который не принадлежит правительству", - добавил он.