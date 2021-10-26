Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА) согласовало применение бустерной дозы вакцины компании Moderna от коронавируса - Spikevax - для лиц в возрасте от 18 лет.

Как пишет "Европейская правда", о своем решении европейский регулятор сообщил в понедельник.

Вакцину Spikevax обычно вводят в виде двух доз с интервалом примерно четыре недели людям в возрасте от 12 лет и старше.

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Агентство привело данные, согласно которым бустерные дозы, предназначенные людям через шесть-восемь месяцев после второй дозы, когда уровень антител у них снижался, служили для восстановления защиты иммунной системы.

По сообщению агентства, эта ревакцинация проводится половиной дозы, обычно назначаемой взрослым.

EMA добавило, что уровень безопасности бустерной дозы соответствует уровню второй дозы.

"Риск воспалительных заболеваний сердца или других редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается", - сказали в EMA, добавив, что они продолжат оценку безопасности и эффективности вакцины.

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В начале октября регуляторный орган выпустил аналогичные рекомендации для бустерных прививок для вакцины BioNTech/Pfizer.

Национальные органы общественного здравоохранения в Европе издают официальные рекомендации в соответствии с рекомендациями европейского регулирующего органа.

В понедельник Moderna также объявила, что ее вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна для детей от шести до 11 лет.