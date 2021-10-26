Литва домагатиметься від ЄС фінансування паркану з Білоруссю

Литва має намір домагатися, щоб у фінансуванні будівництва паркану на кордоні з Білоруссю брав участь Європейський Союз.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня заявила лідерам європейських країн, що Брюссель не виділятиме гроші на будівництво загороджень проти мігрантів уздовж кордонів блоку, у тому числі і на кордоні з Білоруссю.

Читайте також Як мігранти стали зброєю Лукашенка і чи є вони загрозою для України

Вона зазначила, що дотримується усталеної установки про те, що " колючий дріт і стіни" на кордоні не фінансуватимуться.

Водночас голова Єврокомісії визнала, що зростання числа мігрантів на східних кордонах країн ЄС є гібридною атакою, яку здійснює уряд Білорусі.

Білотайте сказала, що з Брюсселем "є угода" про зміни в міграційній політиці, проте необхідно домагатися і фінансування будівництва огорожі.

"Звичайно, ми почули позицію, що є сумніви щодо фізичного бар'єру, але слід наголосити, що Литва ухвалила рішення і вже будує фізичний бар'єр, і це робитиме.

Читайте також На залізничному вокзалі Вільнюса затримали 6 нелегальних мігрантів

Думаю, що ми й надалі послідовно працюватимемо над тим, щоб паркан був закріплений як один із таких важливих засобів, і добиватимемося його фінансування", - додала вона.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Тим часом Польща через міграційну кризу збільшить число військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.