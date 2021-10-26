Литва будет добиваться от ЕС финансирования забора с Беларусью

Литва намерена добиваться, чтобы в финансировании строительства забора на границе с Беларусью принимал участие Европейский Союз.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на прошлой неделе заявила лидерам европейских стран, что Брюссель не будет выделять деньги на строительство заграждений против мигрантов вдоль границ блока, в том числе и на границе с Беларусью.

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Она отметила, что придерживается установки о том, что "колючая проволока и стены" на границе не будут финансироваться.

В то же время глава Еврокомиссии признала, что рост числа мигрантов на восточных границах стран ЕС является гибридной атакой, которую осуществляет правительство Беларуси.

Билотайте сказала, что с Брюсселем "есть соглашение" об изменениях в миграционной политике, однако необходимо добиваться и финансирования строительства забора.

"Конечно, мы услышали позицию, что есть сомнения в физическом барьере, но следует отметить, что Литва приняла решение и уже строит физический барьер, и будет это делать.

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Думаю, что мы и дальше будем последовательно работать над тем, чтобы забор был закреплен как одно из таких важных средств, и будем добиваться его финансирования", - добавила она.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Тем временем Польша из-за миграционного кризиса увеличит число военных, помогающих в охране границы с Беларусью, до 10 тысяч.

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