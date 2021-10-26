Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, є загиблі
Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:14
У морі поблизу узбережжя грецького острова Хіос триває пошуково-рятувальна операція після того як там перекинувся човен з мігрантами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
За інформацією берегової охорони Греції, судно з африканськими мігрантами перекинулося рано вранці та надіслало аварійний сигнал о 6.10 ранку.
У морі знайшли тіла чотирьох загиблих, троє з них – діти.
Наразі врятовано 22 людини, але, за оцінками, одна людина все ще вважається зниклою безвісти. Човен був розрахований на 10 пасажирів.
У пошуках беруть участь два судна берегової охорони, два гелікоптери, німецький військовий корабель місії НАТО і три рибальські судна.
Швидкість вітру в районі становить приблизно 5-6 балів за шкалою Бофорта.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua