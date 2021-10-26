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Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, є загиблі

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:14

У морі поблизу узбережжя грецького острова Хіос триває пошуково-рятувальна операція після того як там перекинувся човен з мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За інформацією берегової охорони Греції, судно з африканськими мігрантами перекинулося рано вранці та надіслало аварійний сигнал о 6.10 ранку.

У морі знайшли тіла чотирьох загиблих, троє з них – діти.

Наразі врятовано 22 людини, але, за оцінками, одна людина все ще вважається зниклою безвісти. Човен був розрахований на 10 пасажирів.

У пошуках беруть участь два судна берегової охорони, два гелікоптери, німецький військовий корабель місії НАТО і три рибальські судна.

Швидкість вітру в районі становить приблизно 5-6 балів за шкалою Бофорта.

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Греція мігранти
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