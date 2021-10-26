У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие
Вторник, 26 октября 2021, 15:14
В море у побережья греческого острова Хиос продолжается поисково-спасательная операция после того, как там перевернулась лодка с мигрантами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
По информации береговой охраны Греции, судно с африканскими мигрантами перевернулось рано утром и направило аварийный сигнал в 6.10 утра.
В море нашли тела четырех погибших, трое из них – дети.
В настоящее время спасены 22 человека, но, по оценкам, один человек все еще считается пропавшим без вести. Лодка была рассчитана на 10 пассажиров.
В поисках участвуют два судна береговой охраны, два вертолета, немецкий военный корабль миссии НАТО и три рыбацких судна.
Скорость ветра в районе составляет примерно 5-6 баллов по шкале Бофорта.
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