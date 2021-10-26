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Близько 130 українців потребують евакуації з Афганістану - Кулеба

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:20

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі близько 130 українців хочуть повернутися з Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз близько 130 хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели" -  написав Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів Twitter.

Він додав, що чимало українців залишають Афганістан самостійно.

"За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан" - зазначив міністр.

Нагадаємо, 23 вересня з аеропорту Кабула евакуювали до України близько 100 людей - громадян України, членів їхніх родин і громадян третіх країн.  

В Офісі президента згодом уточнили, що серед них - 30 українців, 9 осіб з посвідками на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

В середині вересня в МЗС повідомляли, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику. У ті ж дні завдяки домовленості з Катаром першим комерційним рейсом після переходу влади до "Талібану" вивезли двох людей зі списку - єдиних, які зголосилися на цей рейс.

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Афганістан МЗС Кулеба
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