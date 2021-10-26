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Около 130 украинцев нуждаются в эвакуации из Афганистана

Вторник, 26 октября 2021, 17:20

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время около 130 украинцев хотят вернуться из Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали" - написал Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Twitter.

Он добавил, что многие украинцы покидают Афганистан самостоятельно.

"За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан" – отметил министр.

Напомним, 23 сентября из аэропорта Кабула эвакуировали в Украину около 100 человек - граждан Украины, членов их семей и граждан третьих стран.

В Офисе президента впоследствии уточнили, что среди них - 30 украинцев, 9 человек с удостоверениями на постоянное проживание в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

В середине сентября в МИД сообщали, что эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев и они не относятся к группам риска. В те дни благодаря договоренности с Катаром первым коммерческим рейсом после перехода власти к "Талибану" вывезли двух людей из списка - единственных, которые согласились на этот рейс.

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Афганистан МИД Кулеба
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