У Пентагоні допускають можлість атаки афганської гілки “ІДІЛ” за межами Афганістану в межах року

Терористичне угрупування ІДІЛ-Х (Хорасан), афганська гілка "Ісламської держави", може стати спроможним здійснювати атаки за межами країни через 6-12 місяців.

Як повідомляє CBS, про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, пише "Європейська правда".

Його слова пролунали під час доповіді у комітеті Сенату. За словами Каля, і афганська "ІДІЛ", і "Аль-Каїда" хочуть організовувати атаки за межами Афганістану, але поки їм бракує сил для цього.

"ІДІЛ-Х можуть наростити таку спроможність десь за 6-12 місяців. І, на мою думку, поточні оцінки розвідки щодо "Аль-Каїди" - це один або два роки", - цитує його CBS.

Поки це найкортший з будь-коли раніше офіційно озвучуваних у Пентагоні термінів з часу виходу західних союзників з Афганістану.

Раніше у вересні начальник Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі заявляв, що існує реальна перспектива, що "ІДІЛ-Х" або "Аль-Каїда" наберуть сили за термін від пів року до трьох років.

Генерал-лейтенант Джеймс Дж. Мінгас згодом доповнив, що оцінки розвідки про часові рамки 6-12 місяців - це якщо ані США, ані союзики не втручатимуться.

Сенатори висловили стурбованість з приводу того, що дані розвідки США можуть бути менш надійними зараз, коли США більше не присутні в Афганістані. Каль і Мінгас визнали, що збирати інформацію зараз справді складніше, але можливо.

Каль також зазначив, що "Талібан" та "ІДІЛ-Х" ворогують між собою, тож таліби зацікавлені стримувати їх, а з "Аль-Каїдою" ситуація менш однозначна.

"Талібан" вже втомився від того, що Афганістан використовується "Аль-Каїдою" як платформа для зовнішніх атак - не тому, що таліби "хороші хлопці", а тому що побоюються міжнародної реакції, якщо це станеться (знову)", - зазначив заступник глави Пентагон.

"ІДІЛ-Х" відповідальна за смертельну атаку біля воріт аеропорту Кабула 26 серпня, коли ще тривала евакуація. Тоді загинули 13 американських військових та 170 цивільних осіб, в основному афганців.

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