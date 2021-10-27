В Пентагоне видят риск атаки афганской ветви "ИГИЛ" за пределами Афганистана в пределах года

Террористическая группировка ИГИЛ-Х (Хорасан), афганская ветвь "Исламского государства", может стать способной осуществлять атаки за пределами страны через 6-12 месяцев.

Как сообщает CBS, об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, пишет "Европейская правда".

Его слова прозвучали в докладе перед комитетом Сената. По словам Каля, и афганская "ИГИЛ", и "Аль-Каида" хотят организовывать атаки за пределами Афганистана, но пока им не хватает сил для этого.

"ИГИЛ-Х" могут нарастить такую ​​способность где-то за 6-12 месяцев. Текущие оценки разведки по "Аль-Каиде" - это один или два года", - цитирует его CBS.

Пока это самый короткий из когда-либо ранее официально озвучиваемых в Пентагоне сроков с момента выхода западных союзников из Афганистана.

Ранее в сентябре начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что существует реальная перспектива, что "ИДИЛ-Х" или "Аль-Каида" наберут силу за срок от полугода до трех лет.

Генерал-лейтенант Джеймс Дж. Мингас впоследствии дополнил, что оценки разведки о временных рамках 6-12 месяцев - это если ни США, ни союзники не будут вмешиваться.

Сенаторы выразили обеспокоенность по поводу того, что данные разведки могут быть менее надежны сейчас, когда США больше не присутствуют в Афганистане. Каль и Мингас признали, что собирать информацию сейчас действительно сложнее, но возможно.

Каль также отметил, что "Талибан" и "ИГИЛ-Х" враждуют между собой, поэтому талибы заинтересованы сдерживать их, а с "Аль-Каидой" ситуация менее однозначна.

"Талибан" уже устал от того, что Афганистан используется "Аль-Каидой" как платформа для внешних атак - не потому, что талибы "хорошие парни", а потому что опасаются международной реакции, если это произойдет (снова)", - отметил заместитель главы Пентагона.

"ИДИЛ-Х" ответственна за смертельную атаку у ворот аэропорта Кабула 26 августа, когда продолжалась эвакуация. Тогда погибли 13 американских военных и 170 гражданских лиц, в основном афганцев.

Читайте также: ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана".