Україна очолить стратегію ЄС для Дунайського регіону на 2022 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Україна офіційно очолить стратегію Європейського Союзу для Дунайського регіону на наступний рік… Наголошу, що Україна стане першою державою, яка, не будучи членом ЄС, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні", - повідомив Дмитро Кулеба.

Офіційна церемонія передачі головування від Словаччини до України має відбутися у Братиславі. Україна буде представлена делегацією на чолі з заступником міністра розвитку громад і територій, національним координатором Ігорем Корховим.

"Україна братиме участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні держав-членів. Разом з головуванням у Дунайській комісії, це свідчить про утвердження нашої держави як європейського гравця в Центральній Європі", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він подякував Єврокомісії та країнам-учасницям стратегії за підтримку української ініціативи.