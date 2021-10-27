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Украина возглавит стратегию ЕС для Дунайского региона на 2022 год

Среда, 27 октября 2021, 10:43

Украина возглавит стратегию ЕС для Дунайского региона на 2022 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Украина официально возглавит стратегию Европейского Союза для Дунайского региона на следующий год... Отмечу, что Украина станет первым государством, которое, не являясь членом ЕС, будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай и реализацию стратегических инициатив ЕС в регионе", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Официальная церемония передачи председательства от Словакии Украине должна пройти в Братиславе. Украина будет представлена ​​делегацией во главе с заместителем министра развития общин и территорий, национальным координатором Игорем Корховым.

"Украина будет участвовать в формировании региональной политики Евросоюза на уровне государств-членов. Вместе с председательством в Дунайской комиссии это свидетельствует об утверждении нашего государства как европейского игрока в Центральной Европе", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил Еврокомиссию и страны-участники стратегии за поддержку украинской инициативы.

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МИД
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