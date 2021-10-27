Кулеба: участь Єврокомісії є ключовою для сертифікації "Північного потоку-2"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на завершення Міністерством економіки Німеччини аналізу надійності газових поставок по "Північному потоку-2", заявивши, що ключовим у процесі сертифікації газопроводу є залучення Європейської комісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на брифінгу в Києві у середу.

За словами міністра, Україна засмучена у зв’язку з рішенням мінекономіки Німеччини.

"Вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання. Ми доведемо цю позицію до німецьких партнерів. Ми будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися похапцем, швидко, без ретельного аналізу та вивчення", - сказав Кулеба.

"Але хочу наголосити, якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – це ще залучення Європейської комісії до цього процесу. Кінцева мета – застосування Третього енергетичного пакета до функціонування "Північного потоку-2", - наголосив міністр.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко висловив жаль, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини не консультувалося з Україною, приймаючи рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

26 лютого Мінекономіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Після того, як німецький регулятор винесе рішення, свою позицію щодо "Північного потоку - 2" має висловити Єврокомісія.

Про повне завершення будівництва "Північного потоку – 2" "Газпром" повідомив 10 вересня.

18 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка є дочірнім підприємством "Газпрому", проінформувала, що першу нитку трубопроводу заповнено газом.

"Газпром" розраховує запровадити газопровід в експлуатацію до кінця року.