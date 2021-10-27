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Кулеба: участие Еврокомиссии является ключевым для сертификации "Северного потока-2"

Среда, 27 октября 2021, 10:59

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на завершение Министерством экономики Германии анализа надежности газовых поставок по "Северному потоку-2", заявив, что ключевым в процессе сертификации газопровода является привлечение Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в Киеве в среду.

По словам министра, Украина огорчена решением минэкономики Германии.

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"Уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу. Мы донесем эту позицию до немецких партнеров. Мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались в спешке, без тщательного анализа и изучения", – сказал Кулеба.

"Но хочу подчеркнуть, какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – это привлечение Европейской комиссии к этому процессу. Конечная цель – применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2", - подчеркнул министр.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что Министерство экономики и энергетики Германии не консультировалось с Украиной, принимая решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

26 февраля Минэкономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

После того как немецкий регулятор вынесет решение, свою позицию по "Северному потоку-2" должна выразить Еврокомиссия.

О полном завершении строительства "Северного потока-2" "Газпром" сообщил 10 сентября.

18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, которая является дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нить трубопровода заполнена газом.

"Газпром" рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

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Кулеба МИД Северный поток-2
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