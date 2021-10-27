Безлади в литовському центрі для мігрантів: жінки намагалися втекти, одна покусала охоронця
У вівторок увечері в литовському Центрі реєстрації іноземців у селі Мідники п'ятеро осіб, які проживають в жіночому секторі, влаштували безлади.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Delfi.
За попередніми даними, жінки є громадянками африканських країн, яких – не уточнюється.
Спочатку вони начебто напали на іранку, яка проживає в цьому секторі, намагалися відібрати в неї речі, погрожували, шуміли.
Коли у ситуацію втрутилися посадовці, жінки намагалися вирватися за ворота центру.
Прикордонники відзначають, що африканок, які агресивно себе поводили, намагалися втихомирити прикордонники, які забезпечують охорону в цьому секторі, і співробітники польської поліції, які допомагають їм. Одна агресивна жінка їх покусала. З цієї причини довелось застосувати сльозогінний газ.
Відзначається, що за фактом опору посадовим особам вирішується питання початку досудового розслідування.
В цьому році литовський кордон з Білоруссю нелегально перейшли понад 4,2 тисячі мігрантів, більшість з них - іракці.
Вільнюс звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією. З цієї причини в країні оголошена екстремальна ситуація.
Минулого тижня президент Литви заявив, що Євросоюзу необхідно переглянути підходи у сфері міграції та притулку.
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