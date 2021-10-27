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Безлади в литовському центрі для мігрантів: жінки намагалися втекти, одна покусала охоронця

Середа, 27 жовтня 2021, 12:43

У вівторок увечері в литовському Центрі реєстрації іноземців у селі Мідники п'ятеро осіб, які проживають в жіночому секторі, влаштували безлади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Delfi.

За попередніми даними, жінки є громадянками африканських країн, яких – не уточнюється.

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Спочатку вони начебто напали на іранку, яка проживає в цьому  секторі, намагалися відібрати в неї речі, погрожували, шуміли.

Коли у ситуацію втрутилися посадовці, жінки намагалися вирватися за ворота центру.

Прикордонники відзначають, що африканок, які агресивно себе поводили, намагалися втихомирити прикордонники, які забезпечують охорону в цьому секторі, і співробітники польської поліції, які допомагають їм. Одна агресивна жінка їх покусала. З цієї причини довелось застосувати сльозогінний газ.

Відзначається, що за фактом опору посадовим особам вирішується питання початку досудового розслідування.

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В цьому році литовський кордон з Білоруссю нелегально перейшли понад 4,2 тисячі мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією. З цієї причини в країні оголошена екстремальна ситуація.

Минулого тижня президент Литви заявив, що Євросоюзу необхідно переглянути підходи у сфері міграції та притулку.

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Литва мігранти Білорусь
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