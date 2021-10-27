Беспорядки в литовском центре для мигрантов: женщины пытались сбежать, одна искусала охранника
Во вторник вечером в литовском Центре регистрации иностранцев в селе Медники пять человек, проживающих в женском секторе, устроили беспорядки.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Delfi.
По предварительным данным, женщины являются гражданками африканских стран, каких - не уточняется.
Сначала они вроде бы напали на иранку, проживающую в этом секторе, пытались отобрать у нее вещи, угрожали, шумели.
Когда в ситуацию вмешались чиновники, женщины пытались вырваться за ворота центра.
Пограничники отмечают, что агрессивно себя ведущих африканок пытались усмирить пограничники, обеспечивающие охрану в этом секторе, и помогающие им сотрудники польской полиции. Одна агрессивная женщина их искусала. По этой причине пришлось применить слезоточивый газ.
Отмечается, что по факту сопротивления должностным лицам решается вопрос о начале досудебного расследования.
В этом году литовскую границу с Беларусью нелегально перешли более 4,2 тысячи мигрантов, большинство из них - иракцы.
Вильнюс обвиняет белорусский режим организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.
На прошлой неделе президент Литвы заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть подходы в сфере миграции и убежища.
Читайте также: Шантаж мигрантами: минует ли Украину гибридная атака Лукашенко