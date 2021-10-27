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Беспорядки в литовском центре для мигрантов: женщины пытались сбежать, одна искусала охранника

Среда, 27 октября 2021, 12:43

Во вторник вечером в литовском Центре регистрации иностранцев в селе Медники пять человек, проживающих в женском секторе, устроили беспорядки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Delfi.

По предварительным данным, женщины являются гражданками африканских стран, каких - не уточняется.

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Сначала они вроде бы напали на иранку, проживающую в этом секторе, пытались отобрать у нее вещи, угрожали, шумели.

Когда в ситуацию вмешались чиновники, женщины пытались вырваться за ворота центра.

Пограничники отмечают, что агрессивно себя ведущих африканок пытались усмирить пограничники, обеспечивающие охрану в этом секторе, и помогающие им сотрудники польской полиции. Одна агрессивная женщина их искусала. По этой причине пришлось применить слезоточивый газ.

Отмечается, что по факту сопротивления должностным лицам решается вопрос о начале досудебного расследования.

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В этом году литовскую границу с Беларусью нелегально перешли более 4,2 тысячи мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет белорусский режим организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена ​​экстремальная ситуация.

На прошлой неделе президент Литвы заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть подходы в сфере миграции и убежища.

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Литва мигранты Беларусь
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