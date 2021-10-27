У Польщі зафіксували понад 7 тисяч випадків коронавірусу – найбільше з квітня

У Польщі за минулу добу зафіксували понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу, це найбільше з квітня.

Це неофіційна інформація RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Міністерство охорони здоров'я повідомило про 6265 нових випадків коронавірусної інфекції. 93 особи, які були хворі на COVID-19, померли.

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У Польщі прогнозують, що через місяць кількість нових випадків може коливатися довкола 10 тисяч щоденно.

Водночас, аналітики міждисциплінарного центру математичного моделювання Університету Варшави прогнозують, що у першій половині місяця добова кількість інфекцій може становити до 25 тисяч осіб.

Згідно з останньою моделлю, пік осінньої хвилі прийде в середині грудня. Потім, до Різдва, кількість інфекцій буде повільно зменшуватись.

Раніше міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявляв, що Польщі доведеться запровадити жорсткіші обмеження щодо COVID-19, якщо середня кількість випадків зараження в день перевищить 7000.

У Центральній та Східній Європі, де рівень вакцинації нижчий, ніж на заході континенту, останніми тижнями спостерігається сплеск захворюваності, а влада Польщі закликає населення зробити щеплення та дотримуватися чинних обмежень.