Росія не має права голосу у питанні співпраці України з НАТО - МЗС

Заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України - продукт викривленого сприйняття реальності.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, переданого "Європейській правді".

"Інтеграція в НАТО – стратегічний вибір українського народу, закріплений в конституції України. Ми розглядаємо Альянс не тільки як парасольку безпеки, але і як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", - заявив Ніколенко.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "в Очакові та Чорноморську будують два військові центри, які зможуть приймати стратегічні бомбардувальники країн НАТО".

Вона вкотре заявила про "нагнітання антиросійської істерії", а також розповіла, що в Україні "вже налічується близько десяти місць дислокації натівських військовослужбовців".

"Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей в рамках наявних форматів переговорів, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату", - сказав Ніколенко

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.