У России нет права голоса в вопросе сотрудничества Украины с НАТО - МИД

Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, переданного "Европейской правде".

"Интеграция в НАТО – стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции Украины. Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса", – заявил Николенко.

Накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что "в Очакове и Черноморске строят два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран НАТО".

Она в очередной раз заявила о "нагнетании антироссийской истерии", а также рассказала, что в Украине "уже насчитывается около десяти мест дислокации натовских военнослужащих".

"Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины во избежание встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата", - сказал Николенко.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это худший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил только к укреплению мира.