Сенат Італії відхилив законопроєкт про захист ЛГБТ+

Сенат Італії проголосував за блокування дебатів щодо законопроєкту, який визначає насильство проти жінок і ЛГБТ+ злочином на ґрунті ненависті, фактично знищивши пропозицію, раніше схвалену нижньою палатою парламенту.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, відстоюваний лівоцентристською Демократичною партією, викликав жорстке обговорення в Італії, до якого також долучився Ватикан, заявивши, що він може обмежити релігійну свободу католицької церкви.

Сенат проголосував за блокування подальших дебатів щодо законопроєкту після того, як правоцентристські партії заявили, що текст обмежить окремі думки з питань ЛГБТ+, у тому числі тих, хто стверджує, що сім’я вимагає союзу чоловіка та жінки.

Парламент не зможе відновити обговорення запропонованого закону протягом наступних шести місяців, і лівоцентристські законодавці вважають, що неможливо буде схвалити його до того, як повноваження парламенту завершаться на початку 2023 року.

"Законопроєкт мертвий", - сказав сенатор від Демпартії Даріо Парріні.

Групи захисту ЛГБТ+ кажуть, що гомофобія є серйозною проблемою в Італії, і вже давно скаржаться на те, що гомофобні та трансфобні атаки судять за меншими звинуваченнями, ніж расистські напади.

Найбільша в Італії правозахисна група Arcigay реєструє понад 100 злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації щороку, але численні спроби за останні 25 років створити закон для покарання за гомофобію та трансфобію зазнали невдачі.

В Італії, де в 2016 році були дозволені одностатеві союзи, ухвалення законів про громадянські права часто відзначалося сильним спротивом з боку католицьких і консервативних груп.

Прихильники законопроєкту неодноразово заперечували, що він порушує свободу слова, заявляючи, що він каратиме лише злочини на ґрунті ненависті.

У Ватикані побоюються, що закон може призвести до криміналізації Церкви в Італії за відмову укладати одностатеві шлюби, за протидію усиновленню гомосексуальними парами або відмову викладати гендерну теорію в католицьких школах.