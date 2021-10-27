Сенат Италии отклонил законопроект о защите ЛГБТ+

Сенат Италии проголосовал за блокирование дебатов по законопроекту, который определяет насилие против женщин и ЛГБТ+ преступлением на почве ненависти, фактически уничтожив предложение, ранее одобренное нижней палатой парламента.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Законопроект, отстаиваемый левоцентристской Демократической партией, вызвал жесткое обсуждение в Италии, к которому также присоединился Ватикан, заявив, что он может ограничить религиозную свободу католической церкви.

Сенат проголосовал за блокирование дальнейших дебатов по законопроекту после того, как правоцентристские партии заявили, что текст ограничит отдельные мнения по вопросам ЛГБТ+, в том числе тех, кто утверждает, что семья требует союза мужчины и женщины.

Парламент не сможет возобновить обсуждение предложенного закона в течение следующих шести месяцев и левоцентристские законодатели считают, что невозможно будет одобрить его до того, как полномочия парламента завершатся в начале 2023 года.

"Законопроект мертв", - сказал сенатор от Демпартии Дарио Паррини.

Группы защиты ЛГБТ+ говорят, что гомофобия является серьезной проблемой в Италии, и уже давно жалуются, что гомофобные и трансфобные атаки судят по меньшим обвинениям, чем расистские нападения.

Крупнейшая в Италии правозащитная группа Arcigay регистрирует более 100 преступлений на почве ненависти и дискриминации ежегодно, но многочисленные попытки за последние 25 лет создать закон для наказания за гомофобию и трансфобию потерпели неудачу.

В Италии, где в 2016 году были разрешены однополые союзы, принятие законов о гражданских правах часто отмечалось сильным сопротивлением со стороны католических и консервативных групп.

Сторонники законопроекта неоднократно возражали, что он нарушает свободу слова, заявляя, что он будет наказывать только преступления на почве ненависти.

В Ватикане опасаются, что закон может привести к криминализации Церкви в Италии за отказ заключать однополые браки, за противодействие усыновлению гомосексуальными парами или отказ преподавать гендерную теорию в католических школах.