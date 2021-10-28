В уряді розповіли про завдання на кліматичний саміт у Глазго

В уряді розповіли про очікування України від кліматичного саміту, який відбудеться у Глазго на початку листопада.

Про це йдеться у статті, що вийшла на сайті "ЄП" в рамках спецпроєкту "Глазго. Нова точка кліматичного відліку" за підтримки UBTА, МХП та ДТЕК.

Зокрема, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що від міжнародних кліматичних переговорів у Глазго уряд очікує узгодження амбітних та системних заходів, що допоможуть кожній з країн-учасниць досягти своїх кліматичних цілей.

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"Зокрема, важливо успішно завершити переговори за статтею 6 Паризької угоди щодо створення ринкових та неринкових механізмів зменшення викидів вуглецю. Це рішення необхідне для ефективної реалізації Паризької угоди, а отже, і виконання Україною своїх зобов'язань", - сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка відзначила, що у липні уряд затвердив амбітний НВВ-2 про зниження викидів на 65% до 2030 від рівня 1990 року.

"Це і є наш внесок у глобальний рух до повної декарбонізації для протидії зміні клімату", - додала Стефанішина.

Крім того, на саміті Київ має намір долучитися щонайменше до чотирьох екологічних ініціатив: Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану; Декларації про лісо- та землекористування; Ініціативи зелені мережі – одне сонце, один світ, одна мережа; Ініціативи "Лідерська група промислового переходу".

Також Україна планує долучитися до Заяви щодо глобального переходу від вугілля до чистої енергетики.

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Ірина Ставчук, заступниця голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, відзначила, що принципово важливим є також питання доступу до фінансових ресурсів Зеленого кліматичного фонду.

За словами Ірини Ставчук, потреба України в екологічній модернізації складає близько 102 млрд євро.

"Звичайно, значну частину цих коштів ми можемо залучити як прямі інвестиції у реальний сектор, що вимагатиме судової реформи та посилення захисту інвесторів. Проте частину з них ми сподіваємося отримати з міжнародних екологічних фондів", - додала вона.

Наразі Україна отримує підтримку для зміцнення інституційного потенціалу в рамках Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу. Для Києва важливо, щоб ця підтримка була продовжена.

Читайте статтю зі спецпроєкту повністю: Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України