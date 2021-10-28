В правительстве рассказали о задачах на климатический саммит в Глазго

В правительстве рассказали об ожиданиях Украины от климатического саммита, который состоится в Глазго в начале ноября.

Об этом говорится в статье, вышедшей на сайте "ЕП" в рамках спецпроекта "Глазго. Новая точка климатического отсчета" при поддержке UBTА, ​​МХП и ДТЭК.

В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что от международных климатических переговоров в Глазго правительство ожидает согласования амбициозных и системных мер, которые помогут каждой из стран-участниц достичь своих климатических целей.

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"В частности, важно успешно завершить переговоры по статье 6 Парижского соглашения по созданию рыночных и нерыночных механизмов уменьшения выбросов углерода. Это решение необходимо для эффективной реализации Парижского соглашения, а следовательно, и выполнения Украиной своих обязательств", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что в июле правительство утвердило амбициозный НВВ-2 о снижении выбросов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

"Это и есть наш вклад в глобальное движение к полной декарбонизации для противодействия изменению климата", - добавила Стефанишина.

Кроме того, на саммите Киев намерен присоединиться по меньшей мере к четырем экологическим инициативам: Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана; Декларации о лесо- и землепользовании; Инициативе зеленых сетей – одно солнце, один мир, одна сеть; Инициативе "Лидерская группа промышленного перехода".

Также Украина планирует присоединиться к заявлению о глобальном переходе от угля к чистой энергетике.

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Ирина Ставчук, заместитель главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, отметила, что принципиально важен также вопрос доступа к финансовым ресурсам Зеленого климатического фонда.

По словам Ирины Ставчук, потребность Украины в экологической модернизации составляет около 102 млрд. евро.

"Конечно, значительную часть этих средств мы можем привлечь как прямые инвестиции в реальный сектор, что потребует судебной реформы и усиления защиты инвесторов. Однако часть из них мы надеемся получить из международных экологических фондов", - добавила она.

Украина получает поддержку для укрепления институционального потенциала в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотского протокола. Для Киева важно, чтобы эта поддержка была продолжена.

Читайте статью из спецпроекта полностью: Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ждать от Украины