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У Німеччині пройшли обшуки в громадян Росії за підозрою в плануванні теракту

Четвер, 28 жовтня 2021, 12:17

У четвер німецькі антитерористичні сили здійснили рейди в будинках п'яти молодих людей у районі Дюрен на захід від Бонна за підозрою у плануванні теракту, натхненого терористичною "Ісламською державою".

 Про це повідомила прокуратура міста Дюссельдорф, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

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Жоден із п'яти підозрюваних  віком від 16 до 22 років не був заарештований, оскільки судді видали слідчим лише ордери на обшук. Більшість з підозрюваних є неповнолітніми.

Двоє підозрюваних є громадянами Німеччини, двоє мають подвійне громадянство Росії та Німеччини, ще один має турецьке громадянство.

Підозрюваних звинувачують у підготовці теракту на основі пропагандистських матеріалів угруповання "Ісламська держава", заявила прокуратура.

Слідчі проаналізують матеріали, конфісковані під час обшуку, щоб використати їх як докази проти підозрюваних у ході можливого судового розгляду.

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Німеччина тероризм Росія
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