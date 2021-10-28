В Германии прошли обыски у граждан России по подозрению в планировании теракта

В четверг немецкие антитеррористические силы провели рейды в домах пяти молодых людей в районе Дюрен к западу от Бонна по подозрению в планировании теракта, вдохновленного террористическим "Исламским государством".

Об этом сообщила прокуратура города Дюссельдорф, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

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Ни один из пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет не был арестован, поскольку судьи выдали следователям только ордера на обыск. Большинство из подозреваемых - несовершеннолетние.

Двое подозреваемых - граждане Германии, двое имеют двойное гражданство России и Германии, еще один имеет турецкое гражданство.

Подозреваемые обвиняются в подготовке теракта на основе пропагандистских материалов группировки "Исламское государство", заявила прокуратура.

Следователи проанализируют материалы, конфискованные при обыске, чтобы использовать их в качестве доказательств против подозреваемых в ходе возможного судебного разбирательства.