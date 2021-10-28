Финляндия и Швеция помогут Латвии медицинским оборудованием

Финляндия и Швеция помогут Латвии в ответ на ее просьбу о помощи в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Yle.

В понедельник количество пациентов в латвийских больницах превысило 1400 человек. Латвия установила предел в 3000 госпитализированных для обращения за международной помощью.

Как сообщил специалист из отдела безопасности и здоровья Министерства здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Лассе Илкка, страна получила официальный запрос Латвии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС. Латвия запросила медицинское оборудование.

Швеция заявила, что поможет Латвии и отправит среди прочего 120 дыхательных аппаратов.

"Вчера мы выясняли, что можем им предложить. У нас есть возможность отправить небольшое количество медицинского оборудования. Возможно, также отправим защитные средства, если они в них нуждаются", - сообщил Илкка.

Латвия просит медицинское оборудование для нужд стационарных отделений и палат интенсивной терапии, поскольку нагрузка на больницы по-прежнему "очень велика".

27 октября в Латвии сообщили о 3206 новых случаях коронавируса, максимальном ежедневном числе во времена пандемии.

Министерство здравоохранения Латвии 29 октября планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации медиков из-за ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил с инициативой установить требование обязательной вакцинации для всех жителей страны, достигших 50 лет.