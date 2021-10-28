У Німеччині оголосили вирок агенту, який передав РФ креслення Бундестагу

Вищий суд Берліна засудив до умовного терміну 56-річного Єнса Ф., який передав плани поверхів Бундестагу російській розвідці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Суд визнав доведеним те, що в 2017 році звинувачений, який на цей час працював у безпековій компанії, що надавала послуги для Бундестагу, передав CD-ROM з даними російській стороні.

Єнс Ф. був залучений до перевірки електричних пристроїв на об'єктах у Бундестагу та з огляду на це мав доступ до планів поверхів.

Сторона звинувачення заявляє, що він між кінцем липня 2017-початком вересня 2017 року вирішив з власної ініціативи передати інформацію російській розвідці, і передав носій з PDF-файлами співробітнику російського посольства у Берліні, який був також співробітником ГРУ.

За інформацією Spiegel, чоловік колись неофіційно працював у "Штазі" - міністерстві держбезпеки НДР.

Прокуратура просила для Єнса Ф. 2 роки і 9 місяців позбавлення волі за агентурну діяльність. Захист добивався виправдального вироку. У підсумку його засудили до двох років умовно.