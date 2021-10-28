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В Германии вынесли приговор агенту, передавшему РФ чертежи Бундестага

Четверг, 28 октября 2021, 14:06

Высший суд Берлина приговорил к условному сроку 56-летнего Йенса Ф., передавшего планы этажей Бундестага российской разведке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Суд признал доказанным то, что в 2017 году обвиняемый, в настоящее время работавший в безопасности компании, предоставлявшей услуги для Бундестага, передал CD-ROM с данными российской стороне.

Йенс Ф. был привлечен к проверке электрических устройств на объектах в Бундестаге и, следовательно, имел доступ к планам этажей.

Сторона обвинения заявляет, что он между концом июля 2017-началом сентября 2017 решил по собственной инициативе передать информацию российской разведке и передал носитель с PDF-файлами сотруднику российского посольства в Берлине, который был также сотрудником ГРУ.

По информации Spiegel, мужчина когда-то неофициально работал в "Штази" - министерстве безопасности ГДР.

Прокуратура просила для Йенса Ф. 2 года и 9 месяцев лишения свободы за агентурную деятельность. Защита добивалась оправдательного приговора. В итоге его приговорили к двум годам условно.

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