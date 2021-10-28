Глазго залило сильними зливами за кілька днів до кліматичного саміту

Шотландське місто Глазго зазнала низки підтоплень після того як в останні 24 години там спостерігалися сильні зливи – лише за кілька днів до початку кліматичного саміту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає портал Glasgow Live.

фото Sky News

Через сильний дощ було закрито кілька доріг, а автомобілі застрягли у глибокій воді, що змусило людей залишити свої транспортні засоби.

Автобусні рейси за низкою маршрутів були скасовані.

Прогнозують, що негода закінчиться нескоро. Метеорологічний офіс опублікував жовте попередження про погоду для Глазго з 3 ранку завтра до 15.00.

У попередженні йдеться: "Очікується, що в центральній та південно-західній частині Шотландії рано вранці в п’ятницю пройдуть сильні дощі, що призведе до ризику деяких повеней, особливо там, де останніми днями випали сильні дощі. Ймовірне накопичення опадів від 15 до 25 мм, а на заході місцями – до 40 мм".

Синоптики також попередили мандрівників, що вони можуть очікувати затримок в дорозі через запізнення або скасування автобусного та залізничного сполучення, а водіїв попередили про "підтоплення на дорогах".

Варто зазначити, що 31 жовтня у Глазго розпочнеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26. Українську делегацію очолить Президент Володимир Зеленський.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що від міжнародних кліматичних переговорів у Глазго уряд очікує узгодження амбітних та системних заходів, що допоможуть кожній з країн-учасниць досягти своїх кліматичних цілей.

Читайте статтю зі спецпроєкту повністю: Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України