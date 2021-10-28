Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глазго залило сильними зливами за кілька днів до кліматичного саміту

Четвер, 28 жовтня 2021, 16:52

Шотландське місто Глазго зазнала низки підтоплень після того як в останні 24 години там спостерігалися сильні зливи – лише за кілька днів до початку кліматичного саміту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає портал Glasgow Live.

 
фото Sky News

Через сильний дощ було закрито кілька доріг, а автомобілі застрягли у глибокій воді, що змусило людей залишити свої транспортні засоби.

Автобусні рейси за низкою маршрутів були скасовані.

Прогнозують, що негода закінчиться нескоро. Метеорологічний офіс опублікував жовте попередження про погоду для Глазго з 3 ранку завтра до 15.00.

У попередженні йдеться: "Очікується, що в центральній та південно-західній частині Шотландії рано вранці в п’ятницю пройдуть сильні дощі, що призведе до ризику деяких повеней, особливо там, де останніми днями випали сильні дощі. Ймовірне накопичення опадів від 15 до 25 мм, а на заході місцями – до 40 мм".

Синоптики також попередили мандрівників, що вони можуть очікувати затримок в дорозі через запізнення або скасування автобусного та залізничного сполучення, а водіїв попередили про "підтоплення на дорогах".

Варто зазначити, що 31 жовтня у Глазго розпочнеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26. Українську делегацію очолить Президент Володимир Зеленський.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що від міжнародних кліматичних переговорів у Глазго уряд очікує узгодження амбітних та системних заходів, що допоможуть кожній з країн-учасниць досягти своїх кліматичних цілей.

Читайте статтю зі спецпроєкту повністю: Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат
powered by lun.ua

Статті

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко