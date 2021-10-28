Глазго залило ливнями за несколько дней до климатического саммита

Шотландский город Глазго подвергся подтоплениям после того, как в последние 24 часа там наблюдались сильные ливни – всего за несколько дней до начала климатического саммита.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает портал Glasgow Live.

фото Sky News

Из-за сильного дождя были закрыты несколько дорог, а автомобили застряли в глубокой воде, что заставило людей оставить их.

Автобусные рейсы по ряду маршрутов были отменены.

Прогнозируют, что непогода закончится нескоро. Метеорологический офис опубликовал желтое предупреждение о погоде Глазго с 3 утра завтра до 15.00.

В предупреждении говорится: "Ожидается, что в центральной и юго-западной части Шотландии рано утром в пятницу пройдут сильные дожди, что приведет к риску наводнений, особенно там, где в последние дни выпали сильные дожди. Вероятное накопление осадков от 15 до 25 мм, а на западе местами – до 40 мм".

Синоптики также предупредили путешественников, что их могут ожидать задержки в пути из-за опоздания или отмены автобусного и железнодорожного сообщения, а водителей предупредили о "подтоплении на дорогах".

Стоит отметить, что 31 октября в Глазго начнется 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP26. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что от международных климатических переговоров в Глазго правительство ожидает согласования амбициозных и системных мер, которые помогут каждой из стран-участниц достичь своих климатических целей.

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