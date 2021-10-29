Нова німецька коаліція: про що партії вже встигли домовитись

У Німеччині переговори між парламентськими партіями вже пройшли стадію "зондування" – тепер вони безпосередньо домовляються про нову коаліцію.

Початок коаліційних переговорів підтримали лідери трьох партій – СДПН, "Вільних демократів" та "Зелених". Так звана "світлофорна" коаліція: червоні – СДПН, жовті – "Вільні демократи", зелені – Союз 90/Зелені.

Детальніше про те, про що сторони збираються домовлятися – у статті експертки програми Європейських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", проєктної координаторки представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні Марії Коваль-Гончар Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії.

Наразі представники трьох політичних сил погодили спільний 12-сторінковий документ, який містить попередні позиції політичних сил, щодо яких вдалося досягти домовленостей.

Партії-коаліціанти підтримують зміцнення Європейського Союзу. Також вони хочуть підвищити стратегічний суверенітет Європи.

Окрім того, сторони висловили свою підтримку НАТО, підтримують політику роззброєння та продовжуватимуть обмежувати експорт озброєнь.

У сфері енергетики сторони виступають за диверсифікацію енергопостачання Німеччини та Європи. У документі приділено увагу таким питанням, як міграція, внутрішня безпека, боротьба з екстремізмом, підтримка жінок та людей з інвалідністю.

Важливим пунктом для усіх сторін залишається протидія зміні клімату. Партії хочуть прискорити розбудову інфраструктури відновлюваних джерел енергії. Відмова від виробництва електроенергії з вугілля має бути досягнена "в ідеальному випадку" до 2030 року.

Також нові домовленості стосувалися цін і тарифів. Витрати на електроенергію для підприємств та домогосподарств мають бути знижені, а фінансування відрахування за відновлювану енергію (т. зв. EEG-Umlage) більше не буде.

Серед основних тем, щодо яких вдалося досягти компромісу, можна виділити соціальну політику та трудові відносини, боротьбу зі зміною клімату, економічний розвиток та інновації, діджиталізацію, міграційну політику.

Також закріплено деякі положення з питань внутрішньої безпеки і зовнішньої політики.

Про що вже домовилися партії, а про що ще дискутують, читайте в матеріалі Марії Коваль-Гончар Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії.