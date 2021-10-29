Новая немецкая коалиция: о чем партии уже успели договориться

В Германии переговоры между парламентскими партиями уже прошли стадию "зондирования" – теперь они напрямую договариваются о новой коалиции.

Начало коалиционных переговоров поддержали лидеры трех партий – СДПГ, "Свободных демократов" и "Зеленых". Так называемая "светофорная" коалиция: красные – СДПГ, желтые – "Свободные демократы", зеленые – Союз 90/Зеленые.

Детальнее о том, о чем стороны собираются договариваться – в статье эксперта программы Европейских студий Совета внешней политики "Украинская призма", проектного координатора представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине Марии Коваль-Гончар Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии.

Представители трех политических сил согласовали совместный 12-страничный документ, содержащий предварительные позиции политических сил, относительно которых удалось достичь договоренностей.

Партии-коалицианты поддерживают укрепление Европейского союза. Также они стремятся повысить стратегический суверенитет Европы.

Кроме того, стороны выразили свою поддержку НАТО, поддерживают политику разоружения и будут продолжать ограничивать экспорт вооружений.

В сфере энергетики стороны выступают за диверсификацию энергоснабжения Германии и Европы. В документе уделено внимание таким вопросам, как миграция, внутренняя безопасность, борьба с экстремизмом, поддержка женщин и людей с инвалидностью.

Важным пунктом для всех сторон остается противодействие изменению климата.

Партии хотят ускорить развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Отказ от производства электроэнергии из угля должен быть достигнут "в идеальном случае" к 2030 году.

Также новые договоренности касались цен и тарифов. Расходы на электроэнергию для предприятий и домохозяйств должны быть снижены, а финансирования отчисления за возобновляемую энергию (т.н. EEG-Umlage) больше не будет.

Среди основных тем, по которым удалось достичь компромисса, можно выделить социальную политику и трудовые отношения, борьбу с изменением климата, экономическое развитие и инновации, диджитализацию, миграционную политику.

Также закреплены некоторые положения по вопросам внутренней безопасности и внешней политики.

О чем еще договорились партии, а о чем еще дискутируют, читайте в материале Марии Коваль-Гончар Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии.