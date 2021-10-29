В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію

Уряд Естонії 28 жовтня затвердив рішення, за яким до березня всім споживачам електромережі буде надана компенсація у розмірі 50% від плати за користування послугою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ERR.

У зв'язку із зростанням ціни на електроенергію уряд затвердив принципи допомоги, яка покликана протягом пів року пом'якшити зростання цін для всіх споживачів.

"Зростання цін на електроенергію неминуче зачіпає всіх нас, і домашніх споживачів, і підприємства. Щоб різке збільшення суми рахунку за електрику не виявилося несподівано обтяжливим для гаманця, держава з метою пом'якшення ситуації підтримає всіх споживачів електроенергії шляхом часткового покриття витрат на мережеву послугу", - сказав міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.

Споживачам компенсуватиметься 50% від плати за мережеву послугу, і пільга діятиме щодо електроенергії, спожитої з жовтня до березня.

Рахунок за спожиту в жовтні електрику надійде від компаній, що надають послугу, вже зі зменшеною наполовину платою за мережеву послугу, пояснив Аас.

Із державного бюджету на ці потреби буде виділено понад 88 мільйонів євро.

Міністерство фінансів також розробило додаткову допомогу з оплати рахунків за електрику, газ та центральне опалення для малозабезпечених господарств.

Споживачам, чий рівень доходу нижчий від відносної бідності, заднім числом з вересня по березень компенсують від 70 до 80% зростання вартості електрики та газу.

На компенсацію можуть претендувати ті споживачі, чий нетто-дохід нижчий за 673 євро на місяць. Спільний нетто-дохід на двох дорослих не повинен перевищувати 1009 євро на місяць, межа доходу сімей із двома дітьми – 1413 євро на місяць.

Цього місяця глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 20 з 27 країн Євросоюзу ввели чи анонсували заходи на підтримку споживачів та бізнесу у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії.