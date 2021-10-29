В Эстонии до марта всем потребителям будут компенсироваться 50% платежки за электроэнергию

Правительство Эстонии 28 октября утвердило решение, согласно которому до марта всем потребителям электросети будет предоставлена ​​компенсация в размере 50% от платы за пользование услугой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ERR.

В связи с ростом цены на электроэнергию правительство утвердило принципы помощи, призванной в течение полугода смягчить рост цен для всех потребителей.

"Рост цен на электроэнергию неизбежно затрагивает всех нас, и домашних потребителей, и предприятия. Чтобы резкое увеличение суммы счета за электричество не оказалось неожиданно обременительным для кошелька, государство с целью смягчения ситуации поддержит всех потребителей электроэнергии путем частичного покрытия расходов на сетевую услугу", – сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Потребителям будет компенсироваться 50% от платы за сетевую услугу, и льгота будет действовать по электроэнергии, потребленной с октября по март.

Счет за потребленное в октябре электричество поступит от предоставляющих услуг уже с уменьшенной наполовину платой за сетевую услугу, пояснил Аас.

Из государственного бюджета на эти нужды будет выделено более 88 миллионов евро.

Министерство финансов также разработало дополнительную помощь по оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление малообеспеченных хозяйств.

Потребителям, чей уровень дохода ниже относительной бедности, задним числом с сентября по март компенсируют от 70 до 80% роста стоимости электричества и газа.

На компенсацию могут претендовать те потребители, чей нетто-доход ниже 673 евро в месяц. Общий нетто-доход на двух взрослых не должен превышать 1009 евро в месяц, предел дохода семей с двумя детьми – 1413 евро в месяц.

В этом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 из 27 стран Евросоюза ввели или анонсировали меры по поддержке потребителей и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители.