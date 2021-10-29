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Нова резолюція ООН може містити положення про Кримську платформу

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:45

Оновлена резолюція Генеральної Асамблеї ООН про ситуацію з правами людини в Криму та Севастополі може містити положення про Кримську платформу.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів заступник керівника ОП Андрій Сибіга, який відвідав штаб-квартиру ООН 27–28 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

28 жовтня українська делегація внесла проєкти резолюції щодо прав людини в Криму та мілітаризації півострова й частин Чорного та Азовського морів на розгляд Генасамблеї ООН.

За словами Сибіги, він провів переговори з посадовцями організації, під час яких ішлося про резолюції щодо Криму. 

"Ідеться передусім про оновлену, скажу більше - посилену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму… У цій посиленій резолюції міститься положення щодо Кримської платформи", - зазначив він.

У разі ухвалення резолюції, яку буде винесено на голосування в грудні, вперше офіційний документ ООН міститиме посилання на Кримську платформу.

Крім того, резолюція передбачатиме додаткові положення щодо кримських татар як корінного народу України, додав Сибіга. 

"Ще в ній засуджуватимуться перепис населення російською владою, залучення молоді до військових навчань на окупованій території", - сказав він.

Нагадаємо під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні президент України Володимир Зеленський подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Водночас він згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив ООН у захисті інтересів "окремих держав", які порушують міжнародне право, через неучасть представників організації у саміті Кримської платформи.

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Крим ООН
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