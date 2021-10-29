Новая резолюция ООН может содержать положения о Крымской платформе

Обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе может содержать положения о Крымской платформе.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, посетивший штаб-квартиру ООН 27-28 октября, сообщает "Европейская правда".

28 октября украинская делегация внесла проекты резолюции по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова и частей Черного и Азовского морей на рассмотрение Генассамблеи ООН.

По словам Сибиги, он провел переговоры с чиновниками организации, в ходе которых речь шла о резолюциях по Крыму.

"Речь идет прежде всего об обновленной, скажу больше - усиленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму… В этой усиленной резолюции содержится положение относительно Крымской платформы", - отметил он.

В случае принятия резолюции, которая будет вынесена на голосование в декабре, впервые официальный документ ООН будет содержать ссылку на Крымскую платформу.

Кроме того, резолюция будет предусматривать дополнительные положения о крымских татарах как коренном народе Украины, добавил Сибига.

"Еще в ней будут осуждаться перепись населения российскими властями, привлечение молодежи к военным учениям на оккупированной территории", - сказал он.

Напомним, во время выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 46 государств и международных организаций, принявших участие в первом саммите Крымской платформы.

В то же время он упомянул, что ООН проигнорировала эту площадку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", нарушающих международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите Крымской платформы.