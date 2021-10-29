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Саакашвілі передумав приймати процедури для полегшення голодування і співпрацювати з лікарями

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:27

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, який голодує у в'язниці, заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур, які полегшують його голодування. 

Про це йдеться у зверненні до грузинського народу, яке він передав з тюрми, пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Напередодні ввечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати із консиліумом лікарів. У сьогоднішньому зверненні він каже, що влада не врахувала головну рекомендацію лікарів і відмовилась перевести його на госпіталізацію до приватної клініки.

За словами прем'єр-міністра Грузії, влада таким чином хоче уникнути зіткнень прихильників Саакашвілі з поліцією біля медустанови.

У зверненні Саакашвілі закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів, що відбудеться 30 жовтня. 

"Продовження мого життя повністю прив'язане до вашого завтрашнього рішення і до перемоги Грузії", - заявив Саакашвілі.

Політик закликав прихильників у суботу ввечері зібратися біля виборчих дільниць, аби "разом захистити голоси".

У другому турі виборів грузини обиратимуть мерів у п'яти самоврядних містах країни - Тбілісі, Кутаїсі, Поті, Руставі та Батумі і 15 муніципалітетах. У 24 округах відбудуться вибори депутатів муніципальних зборів.

За даними останнього соцопитування Ipsos Global на замовлення опозиційної телекомпанії "Мтаварі", грузинська опозиція у другому турі місцевих виборів може перемогти у чотирьох великих містах, але в трьох випадках відрив між кандидатами мінімальний.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" і вважалися вкрай важливими і суперечливими - ще до того, як в країну нелегально прибув колишній президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, де його затримали і відправили до в’язниці.

За результатами голосування 2 жовтня на виборах до органів місцевого самоврядування правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів. 

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Грузія Саакашвілі
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