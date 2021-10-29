Саакашвили передумал принимать процедуры для облегчения голодовки и сотрудничать с врачами

Бывший президент Грузии голодающий в тюрьме Михеил Саакашвили заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку.

Об этом говорится в обращении к грузинскому народу, которое он передал из тюрьмы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Накануне вечером Саакашвили подтвердил готовность к сотрудничеству с консилиумом врачей. В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей и отказались перевести его на госпитализацию в частную клинику.

По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией у медучреждения.

В обращении Саакашвили призвал граждан проголосовать за оппозицию во время второго тура муниципальных выборов, который состоится 30 октября.

"Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии", - заявил Саакашвили.

Политик призвал сторонников в субботу вечером собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".

Во втором туре выборов грузины будут выбирать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципального собрания.

По данным последнего соцопроса Ipsos Global по заказу оппозиционной телекомпании "Мтавари", грузинская оппозиция во втором туре местных выборов может победить в четырех крупных городах, но в трех случаях отрыв между кандидатами минимальный.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и считались крайне важными и противоречивыми - еще до того, как в страну нелегально прибыл бывший президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, где его задержали и отправили в тюрьму.

По результатам голосования 2 октября на выборах в органы местного самоуправления правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.