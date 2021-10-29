Європол знешкодив хакерів, які вимагали гроші у компаній: операцію провели в Україні та Швейцарії

Правоохоронці ліквідували групу кіберзлочинців, які займалися вимаганням і за останні кілька років спричинили серйозні збої в роботі критично важливих інфраструктурних компаній у Європі та США.

Про це йдеться у заяві Європолу, повідомляє "Європейська правда".

Злочинна група використовувала програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex та Dharma, і за останні кілька років внаслідок цих нападів постраждали понад 1800 людей у ​​71 країні.

У Європолі розповіли, що 26 жовтня було проведено спецоперацію в Україні та Швейцарії, спрямовану проти 12 осіб, проти яких "ведеться розслідування з безлічі гучних справ у різних юрисдикціях".

За підсумками операції було вилучено понад $52 тисячі готівкою, а також 5 автомобілів класу "люкс". Наразі проводиться експертиза низки електронних пристроїв для отримання доказів та виявлення нових слідчих версій.

Група використовувала різні методи для зламування мереж компаній, включаючи атаки методом грубої сили, вкрадені облікові дані та фішингові електронні листи зі шкідливими вкладеннями.

"Натомість злочинці могли залишатися непоміченими в скомпрометованих системах, іноді протягом місяців, вишукуючи нові слабкі місця в ІТ-мережах, перш ніж переходити до монетизації зараження шляхом розгортання програм-вимагачів", - пояснили в Європолі.

Наслідки атак були руйнівними для компаній, оскільки злочинці мали час, щоб непомітно дослідити ІТ-мережі. Потім жертві пропонували заплатити викуп у біткоїнах в обмін на ключі дешифрування.

Деякі з допитаних осіб підозрюються у відмиванні викупу: вони перенаправляли біткоїни через різні сервіси, перш ніж перевести в готівку отримані незаконним шляхом доходи.

Розслідування було ініційовано французькою владою у вересні 2019 року, після чого було створено спільну слідчу групу між Норвегією, Францією, Великобританією та Україною за фінансової підтримки Євроюсту.

"Понад 50 іноземних слідчих, у тому числі шість фахівців Європолу, були направлені в Україну до дня операції для надання допомоги Національній поліції у проведенні спільних слідчих заходів. Офіцера української кіберполіції також було відряджено до Європолу на два місяці для підготовки до дня акції", - розповіли в Європолі.