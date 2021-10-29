Европол обезвредил хакеров, вымогавших деньги у компаний: операцию провели в Украине и Швейцарии

Правоохранители ликвидировали группу киберпреступников, занимавшихся вымогательством, что за последние несколько лет повлекло за собой серьезные сбои в работе критически важных инфраструктурных компаний в Европе и США.

Об этом говорится в заявлении Европола, сообщает "Европейская правда".

Преступная группа использовала программы для вымогательства LockerGoga, MegaCortex и Dharma и за последние несколько лет в результате этих нападений пострадали более 1800 человек в 71 стране.

В Европоле рассказали, что 26 октября была проведена спецоперация в Украине и Швейцарии, направленная против 12 человек, против которых "ведется расследование по множеству громких дел в разных юрисдикциях".

По итогам операции было изъято более $52 тысяч наличными, а также 5 автомобилей класса "люкс". Проводится экспертиза ряда электронных устройств для получения доказательств и выявления новых следственных версий.

Группа использовала различные методы для взлома сетей компаний, включая атаки методом грубой силы, украденные учетные данные и фишинговые электронные письма с вредными вложениями.

"В то же время преступники могли оставаться незамеченными в скомпрометированных системах, иногда в течение месяцев, выискивая новые слабые места в ІТ-сетях, прежде чем переходить к монетизации заражения путем развертывания зловредных программ", - пояснили в Европоле.

Последствия атак были разрушительными для компаний, поскольку у преступников было время, чтобы незаметно исследовать ІТ-сети. Затем жертве предлагали заплатить выкуп в биткоинах в обмен на ключи дешифрования.

Некоторые из допрошенных лиц подозреваются в отмывании выкупа: они перенаправляли биткоины через различные сервисы, прежде чем обналичить полученные незаконным путем доходы.

Расследование было инициировано французскими властями в сентябре 2019 года, после чего была создана совместная следственная группа между Норвегией, Францией, Великобританией и Украиной при финансовой поддержке Евроюста.

"Более 50 иностранных следователей, в том числе шесть специалистов Европола, были направлены в Украину ко дню операции для оказания помощи Национальной полиции в проведении совместных следственных мероприятий. Офицер украинской киберполиции также был отправлен в Европол на два месяца для подготовки ко дню акции", - рассказали в Европоле.