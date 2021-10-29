У Німеччині евакуювали декілька судів через загрозу вибухів

У Німеччині декілька будівель судів були евакуйовані через загрозу підриву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Зокрема, 29 жовтня агентство DPA повідомило, що влада отримала список із зазначенням об'єктів, яким загрожує небезпека.

У Дюссельдорфі було проведено евакуацію Вищого земельного суду Північного Рейну - Вестфалії, де також проводилася спеціальна поліцейська операція.

У Вупперталі під загрозою вибуху опинився Центр правосуддя, де розташовані земельний і районний суди. "Будівля була евакуйована", - підтвердив журналістам представник поліції Вупперталя.

Водночас слідчі органи поки що офіційно не підтвердили, що евакуації проводилися саме через загрозу вибуху.

Відомо, що підозрілих предметів у будівлях виявлено не було.