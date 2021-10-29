Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині евакуювали декілька судів через загрозу вибухів

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:54

У Німеччині декілька будівель судів були евакуйовані через загрозу підриву. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Зокрема, 29 жовтня агентство DPA повідомило, що влада отримала список із зазначенням об'єктів, яким загрожує небезпека.

У Дюссельдорфі було проведено евакуацію Вищого земельного суду Північного Рейну - Вестфалії, де також проводилася спеціальна поліцейська операція. 

У Вупперталі під загрозою вибуху опинився Центр правосуддя, де розташовані земельний і районний суди. "Будівля була евакуйована", - підтвердив журналістам представник поліції Вупперталя.

Водночас слідчі органи поки що офіційно не підтвердили, що евакуації проводилися саме через загрозу вибуху.

Відомо, що підозрілих предметів у будівлях виявлено не було.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди