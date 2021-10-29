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В Германии эвакуировали несколько судов из-за угрозы взрывов

Пятница, 29 октября 2021, 13:54

В Германии несколько зданий судов были эвакуированы из-за угрозы подрыва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

В частности, 29 октября агентство DPA сообщило, что власти получили список с указанием объектов, которым грозит опасность.

В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего земельного суда Северного Рейна – Вестфалии, где также проводилась специальная полицейская операция.

В Вуппертале под угрозой взрыва оказался Центр правосудия, где расположены земельный и районный суды. "Здание было эвакуировано", - подтвердил журналистам представитель полиции Вупперталя.

В то же время следственные органы пока официально не подтвердили, что эвакуации проводились именно из-за угрозы взрыва.

Известно, что подозрительных предметов в зданиях обнаружено не было.

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Германия инциденты
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