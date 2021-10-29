В Естонії моніторинг стічних вод показує погіршення ситуації з поширенням коронавірусу

Кількість частинок коронавірусу в пробах стічних вод в Естонії, у порівнянні з минулим тижнем, збільшилася.

Про це пише ERR, повідомляє "Європейська правда".

"Немає нічого радісного. Якщо подивитися на ситуацію в Естонії в цілому, то вона трохи погіршилася", – сказав керівник моніторингу, професор університету Тарту в галузі технології антимікробних з'єднань Танель Тенсон.

У більшості регіонів ситуація за тиждень або не змінилася, або погіршилася, лише у двох вона трохи покращала.

Тенсон вважає, що причиною чергових рекордних показників може бути новий штам вірусу. "Тепер ми бачимо штам Дельта, в середньому на людину його тепер у стічних водах трохи більше, ніж інших штамів, які були у нас у січні та лютому", - сказав він.

У порівнянні з лютим минулого року зараз в Естонії вдвічі більше населених пунктів, у яких виявлено коронавірус.

Минулого тижня естонські вчені повідомили, що проби стічних вод показали найвищий вміст вірусу за всю пандемію.