В Эстонии мониторинг сточных вод показывает ухудшение ситуации с распространением коронавируса

Количество частиц коронавируса в пробах сточных вод в Эстонии по сравнению с прошлой неделей увеличилось.

Об этом пишет ERR, сообщает "Европейская правда".

"Нет ничего радостного. Если посмотреть на ситуацию в Эстонии в целом, то она немного ухудшилась", – сказал руководитель мониторинга, профессор университета Тарту в области антимикробных соединений Танель Тенсон.

В большинстве регионов ситуация за неделю либо не изменилась, либо ухудшилась, только в двух она немного улучшилась.

Тенсон считает, что причиной очередных рекордных показателей может быть новый штамм вируса. "Теперь мы видим штамм Дельта, в среднем на человека его теперь в сточных водах чуть больше, чем других штаммов, которые были у нас в январе и феврале", - сказал он.

По сравнению с февралем прошлого года сейчас в Эстонии вдвое больше населенных пунктов, в которых обнаружен коронавирус.

На прошлой неделе эстонские ученые сообщили, что пробы сточных вод показали самое высокое содержание вируса за всю пандемию.