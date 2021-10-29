Британія пригрозила Франції судовим позовом через рибальську суперечку

У п’ятницю Велика Британія пригрозила запустити процедуру торгових спорів проти Франції, якщо Париж запровадить санкції проти Лондона у зв’язку зі стрімким загостренням протистояння щодо прав на вилов риби після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Попередження після того, як Франція захопила британський рибальський човен цього тижня, підняло ставки в суперечці, яка є частиною більш широкого спору щодо торгових домовленостей між Великою Британією та Європейським Союзом і може серйозно порушити торгівлю через Ла-Манш, якщо її не вирішити.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Римі в ці вихідні, що дасть шанс послабити напруженість.

Але міністр Brexit Девід Фрост у п’ятницю попередив віцепрезидента Комісії Мароша Шефчовича, що Франція порушить угоду про вільну торгівлю після Brexit, якщо Париж виконає свою погрозу ввести санкції проти Британії з вівторка.

"Лорд Фрост дав зрозуміти, що якщо ці дії будуть реалізовані, як планувалося 2 листопада, вони зроблять Європейський Союз порушником Угоди про торгівлю та співробітництво (TCA)", - сказав представник британського уряду.

"Відповідно, уряд розглядає можливість, за цих обставин, розпочати процедуру врегулювання спорів відповідно до TCA та інші практичні відповіді" - додав він.

Таке провадження може передбачати скликання арбітражної комісії для вирішення спору і може призвести до вимоги компенсації або призупинення зобов’язань за угодою про вільну торгівлю.

Франція каже, що Британія відмовилася надати її рибалкам повну кількість ліцензій на діяльність у британських водах, які, за словами Франції, є гарантованими. Британія заявляє, що видає ліцензії лише суднам, які можуть довести, що вони раніше ловили рибу у водах Британії.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Суперечка ще більше загострилася, коли Франція затримала один британський траулер, інший оштрафувала під час перевірок біля Гавру у четвер. Французька влада заявила, що затримане судно не мало ліцензії.