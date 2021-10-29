Британия пригрозила Франции судебным иском из-за рыболовного спора

В пятницу Великобритания пригрозила запустить процедуру торговых споров против Франции, если Париж введет санкции против Лондона в связи с стремительным обострением противостояния прав на вылов рыбы после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Предупреждение после того, как Франция захватила британскую рыбацкую лодку на этой неделе, подняло ставки в споре, которая является частью более широкого спора по поводу торговых договоренностей между Великобританией и Европейским Союзом и может серьезно нарушить торговлю через Ла-Манш, если его не решить.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Риме в эти выходные, что позволит ослабить напряженность.

Но министр Brexit Дэвид Фрост в пятницу предупредил вице-президента Комиссии Мароша Шефчовича, что Франция нарушит соглашение о свободной торговле после Brexit, если Париж выполнит свою угрозу ввести санкции против Британии со вторника.

"Лорд Фрост дал понять, что если эти действия будут реализованы, как планировалось 2 ноября, они сделают Европейский Союз нарушителем Соглашения о торговле и сотрудничестве (TCA)", – сказал представитель британского правительства.

"Соответственно, правительство рассматривает возможность при этих обстоятельствах начать процедуру урегулирования споров в соответствии с TCA и другие практические ответы" - добавил он.

Такое производство может предусматривать созыв арбитражной комиссии для разрешения спора и может привести к требованию компенсации или приостановке обязательств по соглашению о свободной торговле.

Франция говорит, что Британия отказалась предоставить ее рыбакам полное количество лицензий на деятельность в британских водах, которые, по словам Франции, гарантированы. Британия заявляет, что выдает лицензии только судам, которые могут доказать, что они ловили рыбу в водах Британии.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Спор еще больше обострился, когда Франция задержала один британский траулер, другой оштрафовала во время проверок возле Гавра в четверг. Французские власти заявили, что задержанное судно не имело лицензии.